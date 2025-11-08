“Una locura”: Pep Guardiola sobre cumplir 1.000 partidos como entrenador
El entrenador nacido en Santpedor se hará ‘milenario’ este domingo 9 de noviembre cuando dirija al Manchester City frente al Liverpool por Premier League.
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, definió como “una locura” las cifras de su carrera como estratega en el banquillo, dos días antes de dirigir su partido 1.000, en el que su equipo recibirá al Liverpool por la Premier League.
“Las cifras son una locura... no paso mi tiempo pensando cuántos, pero cuando alcanzas ese hito y miras hacia atrás y ves lo que has logrado... las victorias, el nivel, no solo en Premier League, también en Champions, hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, increíbles”, recordó Guardiola en rueda de prensa.
El exjugador del FC Barcelona y de la selección española ha ganado 715 de los 999 partidos que ha dirigido, desde su debut con el equipo B del Barça en 2007.
El entrenador de 54 años dijo estar contento por alcanzar los 1.000 partidos en el banquillo justo contra el Liverpool, principal rival en Inglaterra de su Manchester City.
“Por supuesto, Barcelona, el impacto que tuvo en mi vida como jugador de fútbol, como entrenador todavía más, es evidente, y por supuesto el Bayern también fue una etapa increíble”, relató el técnico catalán.
“Pero el Liverpool, en especial con Jürgen Klopp fue el mayor rival en este país. No podría haber uno mejor”, dijo.
Al ser preguntado sobre la opinión de algunos expertos que le consideran el mejor entrenador de todos los tiempos, Guardiola respondió con ironía: “Tienen toda la razón”.
“Intento hacer jugar a mis equipos como yo lo entiendo, nunca he traicionado mis convicciones”, respondió de forma más seria.
Luego de su debut como DT hace 18 años, Guardiola se hizo con las riendas del primer equipo del Barcelona en 2008, y comenzó a acumular un importante palmarés de casi cuatro decenas de títulos, primero con el Barça (2008-2012), luego con el Bayern Múnich (2013-2016) y desde 2016, con el Manchester City.
En 2023 logró un triplete histórico con los Citizens, conquistando la Premier League, la FA Cup y la Champions League.
Antes de recibir al Liverpool en la 11ª jornada del fútbol inglés, el Manchester City es segundo en Premier League, a seis puntos del líder Arsenal.
