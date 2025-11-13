ABC Prodein invita a vivir la ‘Cenéfica 2025’: una cena que cambia vidas, ¿cuándo y cómo participar?

Colombia

Durante más de 30 años, ABC Prodein ha sido un faro de esperanza en Colombia, llevando educación, nutrición y formación integral a miles de familias en comunidades vulnerables. En ese sentido, en la actualidad, la misión de esta organización continúa con más fuerza que nunca, pues busca abrir puertas al conocimiento, a una educación integral, a una mejor alimentación y a una vida con propósito para quienes más lo necesitan.

Por esa razón, bajo el lema “abra puertas al futuro con su generosidad”, está invitando a las personas solidarias de Colombia a participar de su cena benéfica de 2025 ‘Cenéfica’; pues una cena, un gesto o una decisión, pueden transformar el destino de cientos de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La Cenéfica, más que una cena, es un encuentro con la esperanza. Una oportunidad para compartir una noche especial con sentido, en la que empresarios, familias, amigos y aliados solidarios se reunirán para abrir juntos las puertas del futuro de muchos colombianos. Por ese motivo, aquí le dejamos los detalles del impacto y la manera de participar en este evento.

¿Qué se busca con la Cenéfica 2025?

¡Una cena que cambia vidas! Los fondos recaudados durante esta velada permitirán asegurar la alimentación y educación integral de más de 300 niños y adolescentes, así como la nutrición de 70 adultos mayores de la comunidad de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar. Asimismo, estos recursos fortalecerán los programas de acción de educación, nutrición, emprendimiento y provida que desarrolla ABC Prodein en Bogotá.

Al respecto, se pronunció la Hermana María Esther Téllez, misionera española y directora general ABC PRODEIN Colombia: “Aquí en Santa Viviana, en este barrio, llevamos desde el año 96, cuando buscando el sitio más necesitado de Bogotá, conocimos esta zona donde no había agua, no había luz, no había alcantarillado. Las casas eran en plástico negro y lo que había era mucha violencia y en ese momento ausencia de toda organización, tanto pública como privada. Para nosotros no era la primera opción por las dificultades, pero el Padre Molina, nuestro fundador, dijo, ahí nos quiere Dios y acá empezamos a subir. Y poco a poco se fue construyendo el colegio, el Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza, para traer esperanza a esta zona donde no había. Como decía el Padre Molina, aquí no hay, aquí va a haber”, señaló.

Asimismo, habló de la gestión de esta organización en el sector: “El barrio ha ido cambiando, poco a poco volvimos a ver cómo nuestros niños vuelven otra vez a comer prácticamente solo lo que les damos acá, el desayuno y el almuerzo, por lo que es tan importante para que ellos puedan tener una educación y puedan asimilar esta educación de calidad que queremos darles”, expresó.

Fecha, lugar y cómo asistir

Esta cena benéfica se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Carmel Club, ubicado en la Autopista Norte No. 153 - 81, de Bogotá. Por esa razón, si quiere ser parte de la experiencia, deberá adquirir su bono de donación por $220.000 pesos, con el que podrá vivir una noche de solidaridad, arte y gratitud. Para más información y donaciones, puede comunicarse al 316 831 41 31 o seguir a @abcprodein_bogota en Instagram.

Así también, podrá unirse con un plan de donación empresarial, que cuenta con beneficios especiales que fortalecen la responsabilidad social de las compañías comprometidas con el país.

“Queremos que todas las personas que asistan a nuestra cena benéfica vivan la

maravillosa experiencia de ver cómo su ayuda se convierte en un plato de comida, en un cuaderno, en una sonrisa para cientos de niños de nuestro colegio y, a su vez, se abren puertas al futuro. Cuando abrimos el corazón, abrimos también el futuro de quienes más lo necesitan”, afirmó la Hermana. Katherine Hernández, directora Administrativa de ABC Prodein Bogotá.