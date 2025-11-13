Cundinamarca Fest abrió sus puertas en Bogotá

La Gobernación de Cundinamarca abrió el festival de la región más grande del país en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

Según la Gobernación, el Parque Simón Bolívar acogerá más de 150.000 m² de experiencias y más de 2.000 artistas en escena. “Cundinamarca Fest 2025 es la gran vitrina de lo nuestro, para proyectar al departamento ante Colombia y el mundo como un territorio histórico, vibrante, creativo y lleno de oportunidades”, dijo el gobernador, Jorge Emilio Rey.

Desde este jueves hasta el próximo 16 de noviembre, toda la ciudadanía podrá hacer un recorrido por el departamento de Cundinamarca. Podrá encontrar música, arte, gastronomía, emprendimiento, deporte y naturaleza en un solo lugar.

“Cuatro días para disfrutar, aprender y vivir el orgullo de ser cundinamarqués. Cada espacio del festival ha sido diseñado para resaltar lo mejor de las provincias, las tradiciones, lo ancestral y el espíritu emprendedor que caracteriza a sus habitantes”.