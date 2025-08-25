Desmanes en medio de Hip Hop al Parque en Bogotá: más de 15 personas resultaron heridas
El alcalde Carlos Fernando Galán pidió realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos hechos.
Bogotá
Este domingo, 24 de agosto, en medio del desarrollo de Hip Hop al Parque que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, en el occidente de Bogotá, se reportaron desmanes y enfrentamientos protagonizados por vendedores informales que pretendían entrar productos prohibidos al evento.
Según el primer reporte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, sobre las 5:30 de la tarde, “vendedores informales de licor rompieron las vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al evento. Policía intenta intervenir deteniendo a algunas de las personas que se filtraron”.
En un segundo reporte, la Secretaría aseguró que, “algunos asistentes del evento que se encontraban al interior se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas. Esto deja como resultado varios integrantes de la policía heridos. Nuestro equipo de Diálogo Social realizó cordón de seguridad para movilizar a los auxiliares heridos al punto de asistencia más cercano del evento.
Hace presencia GUFUD y UNDMO de manera persuasiva y se retoma el control del espacio”.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó lo sucedido y confirmó la cantidad de personas heridas en el evento.
“Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque. Mientras que @Bogota pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. En los hechos, una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”, dijo Galán
Además, el mandatario de la ciudad pidió identificar a los responsables de estos hechos.
“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, agregó.
Según fuentes, en medio de las requisas a los asistentes se incautaron:
- 584 esferos
- 1397 briket
- 698 pipas
- 290 raspadores
- 48 vaper
- 40 cervezas
- 5 medias botellas de licor
- 4 kilos aproximadamente de marihuana
- 87 dosis de otras sustancias
- 388 armas blancas
