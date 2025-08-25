Desmanes en medio de Hip Hop al Parque en Bogotá: más de 15 personas resultaron heridas

Desmanes en medio de Hip Hop al Parque en Bogotá dejaron más de 15 personas heridas. Foto tomada de los perfiles de X @Ironman171234 y @UltimaHorraCR

Bogotá

Este domingo, 24 de agosto, en medio del desarrollo de Hip Hop al Parque que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, en el occidente de Bogotá, se reportaron desmanes y enfrentamientos protagonizados por vendedores informales que pretendían entrar productos prohibidos al evento.

Según el primer reporte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, sobre las 5:30 de la tarde, “vendedores informales de licor rompieron las vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al evento. Policía intenta intervenir deteniendo a algunas de las personas que se filtraron”.

En un segundo reporte, la Secretaría aseguró que, “algunos asistentes del evento que se encontraban al interior se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas. Esto deja como resultado varios integrantes de la policía heridos. Nuestro equipo de Diálogo Social realizó cordón de seguridad para movilizar a los auxiliares heridos al punto de asistencia más cercano del evento.

Hace presencia GUFUD y UNDMO de manera persuasiva y se retoma el control del espacio”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó lo sucedido y confirmó la cantidad de personas heridas en el evento.

“Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque. Mientras que @Bogota pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. En los hechos, una mujer Policía, de apenas 18 años, fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”, dijo Galán

Además, el mandatario de la ciudad pidió identificar a los responsables de estos hechos.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, agregó.

Según fuentes, en medio de las requisas a los asistentes se incautaron:

584 esferos

1397 briket

698 pipas

290 raspadores

48 vaper

40 cervezas

5 medias botellas de licor

4 kilos aproximadamente de marihuana

87 dosis de otras sustancias

388 armas blancas

