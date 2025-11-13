​Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, reapareció: Fiscalía lo acusó formalmente por contrabando

Desde Portugal, reapareció Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, en medio de la audiencia de acusación en la que la Fiscalía General de la Nación lo llamó a juicio por los delitos de cohecho y concierto para delinquir con fines de contrabando.

Ante el juez quinto Penal Especializado de Bogotá, la delegada de la Fiscalía formalizó la acusación por considerar que es uno de los mayores contrabandistas del país.

En Colombia, Marín Buitrago es considerado uno de los principales operadores del contrabando en los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Según la Fiscalía, su organización habría corrompido a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para permitir el ingreso de mercancía como calzado y textiles sin los debidos controles.

Entre los presuntos socios de ‘Papá Pitufo’ se encuentran Ricardo Orozco Baeza, alias ‘El Bendecido’; Mario Sarmiento; José Elí Alzate; Francisco Solano y Alexander Galeano, quienes también enfrentan procesos judiciales, pero no han aceptado los cargos.