Gobierno alista protocolos para Zonas de Ubicación Temporal con la Coordinadora Ejercito Bolivariano

El encuentro entre el Gobierno y una comisión de la guerrilla se realizará este viernes 14 de noviembre en Bogotá.

Acuerdo delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto cortesía

La delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con la Coordinadora Ejército Bolivariano se reunirá este viernes 14 de noviembre en Bogotá con una comisión de la guerrilla para definir los protocolos para la creación de las Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, tras culminar con éxito la destrucción de 14 toneladas de material de guerra entregado por el grupo armado ilegal.

NOTICIA EN DESARROLLO...

