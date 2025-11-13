Habilitan la obra de la Av. El Rincón en Bogotá: una de las más importantes de Valorización

Este jueves, 13 de noviembre, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó la Av. El Rincón, una obra de Valorización con la que se salda una deuda histórica.

Esta intervención mejorará la calidad de vida de 1,2 millones de habitantes de Suba, el noroccidente de Bogotá y población flotante.

Lea también: Recapturan a dos de los fugados de la estación de Policía Barrios Unidos en Bogotá

La obra de 2,35 km incluye dos calzadas de dos carriles mixtos por sentido, más de 400 árboles, 54 000 m2 de espacio público, ciclorruta de 2,1 km y amplios senderos peatonales en ambos costados.

Con esta habilitación, la Secretaría de Movilidad estima una reducción hasta de 30 minutos en los tiempos de viaje entre el C.C Bulevar Niza y el barrio El Rincón, es decir, una mejora de más del 40%.