No podemos permitir que se justifique la justicia a mano propia: Galán por linchamiento en Kennedy

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el linchamiento del que fue víctima Mauricio Cendales, hombre de 35 años que fue atacado por una decena de motociclistas que habían visto como este hombre había atropellado con su carro a otras personas.

“Cualquier cosa que ocurra de ese estilo tiene que ser manejado por asistencias institucionales y legales y no por mano propia, porque eso puede llevar a graves hechos de violencia y también de injusticia”, aseguró el mandatario. (…) El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”, dijo Galán.

El mandatario por ahora descartó ofrecer una recompensa para quienes den información sobre esta brutal agresión. Sin embargo, aseguró que las investigaciones se adelantan.

“Los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento, están siendo investigados para determinar, en cada caso, las responsabilidades”, agregó.