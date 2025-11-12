Nuevo parte médico del accidente vial en San Cristóbal, Bogotá: niño sigue en estado delicado de salud

Bogotá

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente informó que los tres pacientes involucrados en el siniestro vial ocurrido el sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal continúan recibiendo atención especializada e integral en el Hospital Santa Clara.

Esto dice el nuevo parte médico:

En relación con el menor de 7 años , se precisa que el paciente permanece en estado crítico recibiendo todo el tratamiento pertinente a su estado de salud.

La menor de 12 años se encuentra hospitalizada, estable y recibiendo acompañamiento integral por parte de los equipos de salud mental, en el marco del proceso de duelo familiar.

En cuanto al paciente masculino de 27 años, se informa que ingresó el lunes 10 de noviembre por el servicio de urgencias del Hospital La Victoria, desde donde fue trasladado el mismo día al Hospital Santa Clara para continuar con su manejo especializado.

Los pacientes reciben seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial.