Me dejé llevar por la ira: Benedetti pidió excusas tras insultos a Cristina Lombana por allanamiento

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció disculpas públicas a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de los insultos que profirió contra ella tras el allanamiento a una de sus viviendas.

¿Cómo fueron las disculpas del ministro del Interior, Armando Benedetti?

“ He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación , y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana ”, escribió Benedetti en su cuenta de X.

Sin embargo, el ministro aclaró que su retractación no implica desistir de las denuncias que ha hecho contra la magistrada.

“Esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, añadió.

¿Qué había dicho el MinInterior sobre Cristina Lombana?

El pronunciamiento se conoce luego de la polémica generada por sus declaraciones en La W, en las que había calificado a Lombana de “loca”, “demente” y “delincuente”.

El ministro del interior, Armando Benedetti, visiblemente alterado, aseguró que Lombana no tiene competencia para investigarlo y la acusó de actuar de manera ilegal: “Tengo una magistrada, la señora Cristina Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”.

Según el ministro, el allanamiento carece de sustento jurídico, ya que dejó de ser congresista en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique que la Corte Suprema siga actuando sobre él:

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar.

Esto dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti:

He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025

