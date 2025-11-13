Nuevamente suspenden la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro

Por segunda ocasión, el Juzgado 14 Penal municipal con función de control garantías de Barranquilla decidió suspender la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, relacionada con el denominado ‘Caso FUCOSO’.

El proceso está vinculado a supuestos hechos de corrupción en contratos de la Gobernación del Atlántico.

La suspensión de la diligencia, donde también se iba a presentar una solicitud de medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico, se generó tras casi 4 horas de la diligencia este miércoles 12 de noviembre.

En el espacio, la Fiscalía concluyó con los argumentos de la nueva imputación de seis cargos contra el exservidor público y aclaró los cuestionamientos de la defensa y del Ministerio Público.

Durante la exposición, la fiscal Lucy Laborde expuso la supuesta vinculación de la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera al proceso y detalló nuevos hallazgo sobre presunta información falsa en la hoja de vida de Nicolás Petro ante el Sistema Integrado de Gestión Pública- SIGEP.

La audiencia continuará el próximo 26 de noviembre desde las 2:00 de la tarde, con la decisión del juez sobre la solicitud de medida de aseguramiento.