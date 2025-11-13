Sigue la incertidumbre por el futuro de las familias damnificadas de El Tarrita

Norte de Santander

Dos años y seis meses después de la avalancha que se llevó todo a su paso en la vereda El Tarrita, zona rural de Ábrego, en Norte de Santander, las familias damnificadas aún están a la espera que se consolide el prometido reasentamiento.

“Es cierto que todavía falta bastante, como volver a hacer visitas a las comunidades para ver también dónde se pueden reasentar las veredas” dijo Lusary Jácome, líder de la zona.

Más información 13 mil hombres del ejército de Venezuela están desplegados en la zona de frontera

Indicó que la promesa está en “construir a cada una de las familias una vivienda nueva, es lo que se ha hablado, que no se va a realizar en el mismo sector, en las mismas veredas, porque casi todo está en riesgo”.

Aseguró que en las múltiples conversaciones que han tenido con el gobierno nacional, se ha establecido que el reasentamiento esté “cerca del casco urbano del municipio de Ábrego, comprar unas fincas y hacer el reasentamiento allí, traer todas las familias y darle su vivienda, supuestamente, y con unas hectáreas de terreno para poder trabajar”.

Recordemos que son más de 100 familias las damnificadas y que muchas de estas regresaron al territorio, exponiendo sus vidas, a pesar de las precarias condiciones en las que se encuentra el territorio.