Un colombiano asumió la Presidencia mundial de la International Hospital Federation

El médico colombiano Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, asumió la presidencia de la International Hospital Federation (IHF) en Ginebra hasta el 2029.

La designación se confirmó durante el 48° Congreso Mundial de Hospitales, celebrado en Ginebra, donde Gallardo recibió el cargo de manos de la presidenta saliente, la doctora Muna A. Tahlak.

Frente a representantes de más de 70 países, el médico colombiano destacó que este paso “representó una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en salud” y agradeció el respaldo de la comunidad hospitalaria que acompañó la transición.

En su intervención, Gallardo recordó que su llegada a la presidencia no fue un hecho improvisado, sino el resultado de un camino construido dentro de la IHF desde 2018. “Desde que fui designado, hace dos años, tuve tiempo para pensar en lo que este rol significaba. Me pregunté qué era lo que realmente nos conectaba como red global y dónde podía tener mayor impacto nuestro trabajo en conjunto”, señaló.

Su trayectoria incluyó su paso por el Consejo de Gobierno, la Tesorería en 2022 y 2023, y posteriormente la presidencia electa.

La IHF, fundada en 1929 y con sede en Ginebra, ha sido la plataforma donde Gallardo impulsó discusiones sobre sostenibilidad, liderazgo y gestión responsable. Durante la ceremonia, reafirmó su compromiso con la estrategia 2026-2029, aprobada días antes por la Asamblea General. “Mi tarea para los próximos dos años fue asegurar que la organización avanzara en sus cuatro pilares: liderazgo, intercambio de conocimiento, voz global fuerte y atención resiliente y baja en carbono”, dijo.

Su presencia en la Federación se complementó con el trabajo que lideró en Colombia como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

Este nombramiento convierte a Gallardo en el primer colombiano en encabezar la organización, un reconocimiento que afirma “perteneció también al equipo que ha trabajado incansablemente por la salud en el país”.