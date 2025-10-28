Dr. Bernardo Camacho es el nuevo superintendente de Salud en propiedad

En menos de una semana la Superintendencia de Salud tuvo a tres funcionarios en su dirección: el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, como superintendente encargado; el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, también en encargo; y llega el Dr. Bernardo Camacho como superintedente de Salud en propiedad.

Todos estos nombramientos se dan luego de la salida del Dr. Giovanni Rubiano, quien estuvo 11 meses en la cabeza de la Superintendencia de Salud.

El nuevo superintendente en propiedad

Bernardo Camacho, es médico cirujano de la Universidad Nacional, con maestrías en medicina transfusional y gestión de ciencia e innovación.

Camacho fue agente interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, periodo en el que se realizaron varias auditorías médicas y financieras para sanear la entidad, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

Una de las principales polémicas tras de su designación es la auditoría forense que realizan en este momento a Nueva EPS y que podría crear conflicto de intereses en su nombramiento.

