Presidencia publicó la hoja de vida de Bernardo Camacho como Superintendente de Salud

En el portal de aspirantes presidencia se publicó el perfil profesional de Bernardo Camacho, médico cirujano de la Universidad Nacional, con maestrías en medicina transfusional y gestión de ciencia e innovación.

Camacho fue agente interventor de la Nueva EPS desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, periodo en el que impulsó auditorías médicas y financieras para sanear la entidad, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.

Su nombre aparece ahora entre los aspirantes para reemplazar al exsuperintendente Giovanni Rubiano, en un contexto de tensión por la crisis de las EPS y la implementación de la reforma a la salud.

De ser designado, enfrentará el reto de fortalecer la vigilancia del sistema, avanzar en la reorganización de las EPS intervenidas y recuperar la confianza en la Superintendencia, luego de la salida de Rubiano.