“No pedimos permiso para entrar a nuestra casa”: Congreso de los Pueblos sobre su ingreso a la U. Nacional

En medio de la polémica por el ingreso no autorizado de cientos de personas del Congreso de los Pueblos a la Universidad Nacional de Colombia, voceros del movimiento ofrecieron una rueda de prensa para explicar las razones de su llegada y responder a las críticas de las directivas universitarias y autoridades locales.

“No pedimos permiso porque esta es la casa de los pueblos. Para entrar a tu casa no se necesita autorización”, afirmó una de las voceras durante la intervención ante medios.

Según explicaron, su presencia busca visibilizar las difíciles condiciones que viven comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en distintas regiones del país, y al mismo tiempo defender el papel histórico de la Universidad Nacional como “una expresión viva del movimiento popular”.

De acuerdo con los líderes del Congreso de los Pueblos, el carácter público de la universidad no es un regalo institucional, sino el resultado de luchas sociales y estudiantiles. “Que hoy la Nacional sea una de las mejores universidades del país se debe al esfuerzo del movimiento social y no a quienes quieren convertirla en una empresa”, señalaron.

El ingreso del grupo, que se dio desde la mañana del lunes 13 de octubre, no fue notificado previamente a las directivas de la universidad. Según confirmó la Vicerrectoría de Sede, el movimiento ingresó por la portería de la carrera 45 y se instaló en la zona de la Concha Acústica y otros puntos del campus.

Le puede interesar: Integrantes de la Cumbre Nacional Popular se tomaron instalaciones de varios ministerios en Bogotá

Tras los hechos, la Universidad Nacional activó los protocolos de seguridad internos y convocó a los ministerios del Interior y Educación, así como a la Alcaldía de Bogotá, para monitorear la situación y garantizar que las actividades académicas continúen con normalidad.

El Gobierno Nacional, por su parte, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para acompañar la movilización y prevenir posibles alteraciones al orden público. Desde el Distrito se hizo un llamado al diálogo y a evitar confrontaciones.

Mientras tanto, los integrantes del Congreso de los Pueblos insisten en que su permanencia en el campus no busca generar conflictos, sino servir como un espacio de encuentro, denuncia y reflexión sobre los problemas sociales que enfrentan los territorios.

“La Universidad Nacional siempre ha sido un punto de encuentro para las luchas del pueblo colombiano. Hoy volvemos a recordarlo”, concluyó uno de los voceros.