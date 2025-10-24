Nueva EPS anunció auditoría forense para investigar irregularidades
El objetivo fue determinar la trazabilidad de los recursos del sistema de salud, detectar malas prácticas y establecer responsabilidades frente a eventuales actos de corrupción o fraude.
La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de una auditoría forense que revisó los procesos administrativos, financieros y tecnológicos de la entidad entre 2019 y el primer semestre de 2025.
El proceso de auditoría se realizó atendiendo las directrices de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La firma SAG Assessment & Consulting, junto con RATSEL, fue contratada para adelantar la revisión detallada de la información contable y contractual de la entidad.
La auditoría incluyó el análisis de áreas clave como contratación, facturación, pagos, control interno, tecnología y contabilidad. Su objetivo principal fue determinar la trazabilidad de los recursos del sistema de salud, detectar malas prácticas y establecer responsabilidades frente a eventuales actos de corrupción o fraude.
Durante el anuncio, la Polanía destacó que la medida no afectó la atención de los afiliados. “Esta auditoría formó parte de un esfuerzo por garantizar la continuidad de los servicios y fortalecer la confianza en la gestión de Nueva EPS”, afirmó.
