Nueva EPS anunció auditoría forense para investigar irregularidades

La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de una auditoría forense que revisó los procesos administrativos, financieros y tecnológicos de la entidad entre 2019 y el primer semestre de 2025.

El proceso de auditoría se realizó atendiendo las directrices de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

La firma SAG Assessment & Consulting, junto con RATSEL, fue contratada para adelantar la revisión detallada de la información contable y contractual de la entidad.

La auditoría incluyó el análisis de áreas clave como contratación, facturación, pagos, control interno, tecnología y contabilidad. Su objetivo principal fue determinar la trazabilidad de los recursos del sistema de salud, detectar malas prácticas y establecer responsabilidades frente a eventuales actos de corrupción o fraude.

Durante el anuncio, la Polanía destacó que la medida no afectó la atención de los afiliados. “Esta auditoría formó parte de un esfuerzo por garantizar la continuidad de los servicios y fortalecer la confianza en la gestión de Nueva EPS”, afirmó.

