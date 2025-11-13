Venezuela advirtió sobre “consecuencias incalculables” de una eventual guerra en el Caribe

Banderas de Estados Unidos y Venezuela, imagen de referencia - Getty Images / themotioncloud

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, advirtió este jueves 13 e noviembre sobre las “consecuencias incalculables” que podría tener una eventual guerra en el Caribe, debido a la amenaza que considera existe contra su país por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para Estados Unidos”, subrayó Rodríguez.

En un encuentro con juristas en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que Estados Unidos persigue una forma “máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen” y sustituir un Gobierno que, a su juicio, está “legítimamente constituido”.

“No esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la Administración Trump y en esa desclasificación se diga que no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico”, señaló el presidente del Parlamento.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Venezuela no tiene una controversia con Estados Unidos y, sin embargo, “intenta ser agredido de manera unilateral por un país que usa su capacidad de generar muerte y destrucción para amenazar a otro”.

“Aquí lo que hay es un intento de invasión, un intento de agresión, un intento de sometimiento a una población libre y soberana en violación de todos los principios internacionales del derecho que conocemos”, consideró Gil.

Este encuentro, que inició este jueves y terminará mañana, viernes, reúne a más de 100 especialistas en derecho internacional de 30 países, según informó VTV.

Rodríguez pidió a los juristas “un poco de su voz” para que acompañen la denuncia de Venezuela contra Estados Unidos y, de esta manera, se ayude a mantener la paz.

Desde agosto, el país norteamericano mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera como un intento de sacarlo del poder para así imponer una autoridad “títere” con la que Washington pueda “apoderarse” de los recursos naturales de Venezuela.

