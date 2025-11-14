Anuncian cerca de $13.000 millones para mitigar erosión en Callejas, zona rural de Tierralta

Montería

La Gobernación de Córdoba informó que la obra que protegería a las comunidades de Callejas, zona rural de Tierralta, estaría a cargo del Gobierno Nacional y la administración municipal. Se trataría de un proyecto que buscaría mitigar el riesgo por inundación y socavación, mediante la construcción de un pedraplén y otros trabajos complementarios de estabilización del talud.

“Esta intervención se desarrolla en el marco del Decreto de Calamidad Pública N.º 027 de 2022 y del Plan de Acción Específico (PAE), que prioriza las acciones de respuesta y mitigación en zonas vulnerables del departamento. Los trabajos de mitigación incluyen un tramo aproximado de 1.200 metros lineales de la ribera del río, donde se realizará la estabilización de los taludes y actividades de protección contra la socavación del área”, informó la administración departamental.

“La obra, con un costo cercano a los 13 mil millones de pesos, beneficiará directamente a las familias de esta zona rural, que durante años han vivido en medio del riesgo de perder sus viviendas y sus cultivos, además de la afectación que ocasiona la erosión fluvial en sus medios de producción de ingresos”, agregó.

Cabe recordar que, desde el año 2024 La W ha informado sobre la crisis en la zona, donde se advirtió de un millonario proyecto de mitigación de riesgo que quedó en el aire durante la cuestionada administración de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por un valor que superaba los 12.000 millones de pesos.

“La cuenca del río Sinú, una de las más importantes de la región Caribe, presenta una alta dinámica fluvial que ha generado procesos de erosión en otras zonas de Córdoba. Con el apoyo a esta obra, el gobierno departamental contribuye con la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental del territorio”, puntualizó la Gobernación de Córdoba.