Gaby Pérez lanzó ‘Tu huella en mi vida’, una reflexión sobre el duelo por los animales de compañía
Gaby Pérez habló de su nuevo libro, el cual ayuda a quienes han perdido un animal de compañia.
“Si el amor es real, el dolor es real”: Gaby Pérez, tanatóloga y autora de ‘Tu huella en mi vida’
10:28
Gaby Pérez, tanatóloga. FOTO: Blanca Charolet
Gaby Pérez, tanatóloga y autora, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su libro “Tu huella en mi vida”, una obra que busca llegar “directamente al corazón” de quienes han sufrido la pérdida de un animal de compañía.
Pérez explicó que su principal herramienta para conectar con el lector es “el respeto y la empatía”. El reto principal de este duelo, señaló, es la poca “contención social”. La sociedad minimiza el dolor con frases como “es solo un perro” o “adopta otro gato”. El libro, por el contrario, busca darle relevancia al dolor, bajo la premisa de que “si el amor es real, el dolor es real”.
La tanatóloga relató que el duelo por una mascota es complejo porque su pérdida “irrumpe y cambia totalmente nuestros hábitos”. Además, genera mucha culpa porque el animal estaba bajo nuestra responsabilidad. Para quienes sienten culpa, su consejo es entender que “tú hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas”.
Gaby Pérez también abordó el duelo que surge tras una separación de pareja, donde se genera una “pérdida colateral” del animal. En esos casos, recomienda buscar una “custodia compartida” por el bien de la mascota. Sobre los objetos, aconsejó no deshacerse de ellos inmediatamente, sino “tocar el dolor” y, tras unos días, donar la mayoría de las cosas y guardar solo algunos “objetos tesoro”.
Pérez Islas afirmó que el mayor desafío es “volver a abrir el corazón al amor peludo”, pero que el mensaje que da su libro es que “vale la pena amar, a pesar del dolor que nos genera su partida”.
Escuche la entrevista completa aquí:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
