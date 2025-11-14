La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

Programas

La historia de César Fierro, el hombre que pasó 40 años en el corredor de la muerte siendo inocente

Cesar Fierro habló de como fue arrestado injustamente y pasó 40 años en una prisión de Estados Unidos.

César Fierro y su libertad, La nueva vida del hombre que pasó 40 años en el corredor de la muerte

César Fierro y su libertad, La nueva vida del hombre que pasó 40 años en el corredor de la muerte

14:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cesar Fierro, mexicano. FOTO: Aggi Garduño

Fabian Macias

César Fierro, mexicano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y contó su historia, pues pasó 40 años en prisión en Estados Unidos, la mayoría de ellos en el corredor de la muerte, tras ser arrestado a los 22 años injustamente del asesinato de un taxista en Texas en 1979.

Fierro relató que firmó la confesión bajo extrema coacción. Según explicó, las autoridades lo presionaron informándole que tenían detenidos a su madre y a su padrastro, y que ambos “serían torturados” si él no se adjudicaba el crimen. “No había nada que pensar”, afirmó, “sino simplemente firmar el papel” para “garantizar la seguridad y el bienestar de mi mamá y mi padrastro”.

Durante sus cuatro décadas en prisión, donde asegura que le hicieron “muchas maldades”, su única estrategia fue “hacer mucho ejercicio” y “cantar” las canciones que le gustaban a su madre. Sostuvo que nunca perdió la esperanza porque “yo no hice nada, a mí no me van a hacer nada”. Esta convicción lo mantuvo firme incluso cuando estuvo “a cuatro horas de la ejecución”, un momento en el que, asegura, no sintió miedo.

Hoy, a sus 69 años, César Fierro vive en Ciudad de México y está estudiando en el Claustro de Sor Juana. Afirmó que ya perdonó a quienes lo acusaron y que encontrar trabajo es “muy difícil” porque tiene las “rodillas lastimadas” y no es “nada bueno” con la tecnología. Su único sueño actual es sencillo: “Me gustaría viajar por México”.

Escuche la entrevista completa aquí:

César Fierro y su libertad, La nueva vida del hombre que pasó 40 años en el corredor de la muerte

14:42

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad