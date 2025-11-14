Supersociedades inicia trámite para someter a control a Deportivo Pereira por crisis, ¿qué significa?

La Superintendencia de Sociedades anunció que inició una actuación administrativa para someter al grado de control al equipo de fútbol Deportivo Pereira por su crítica situación económica, contable y jurídica.

Lea también: MinTrabajo advierte que sancionará al Deportivo Pereira si vuelve a incumplir normativa laboral

“El control es el máximo grado de supervisión, de carácter societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, preventivamente, con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo”, señaló la Supersociedades en un comunicado.

Esto no significa que la Supersociedades tome el control de la compañía ni la coadministre. El equipo de fútbol seguirá operando de forma independiente.

Al respecto, el superintendente Billy Escobar afirmó que su misión “es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, cuya consecución redunda en favor de los grupos de interés, mediante acciones preventivas, de acompañamiento y supervisión, en ese sentido, ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y, en particular, la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”.

Esta situación se suma a la investigación que adelanta el Ministerio de Trabajo a este equipo para garantizar que cumpla con los derechos laborales de sus jugadores. Incluso, esta cartera señaló en las últimas horas que en caso de que persista o presente un nuevo incumplimiento, será sancionado.