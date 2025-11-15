La conmovedora historia de Waira, la menor de 6 años que pelea contra un síndrome riesgoso

Judith, madre de Waira, una niña de 6 años que padece de síndrome de ZTTK, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y habló de lo que enfrenta con su pequeña tras haber recibido este diagnóstico.

Según dijo, “hay un medicamento que se llama inmunoglobulina humana que debe ser aplicado de manera mensual. Ella tiene una inmunodeficiencia causada por este mismo diagnóstico”, dijo.

Además, explicó que esto lo que produce es que las defensas de la menor empiecen a bajar a niveles no protectores, lo que la lleva a estar en riesgo constante de infecciones graves o severas que pueden terminar en unidad de cuidados intensivos y con consecuencias fatales.

Sin embargo, afirmó que han tenido muchos inconvenientes por la entrega de los medicamentos.

“Una de las primeras puertas que se tocó fue ante SuperSalud, pero nunca se obtuvo respuesta oportuna, dieron un tiempo de 48 horas hábiles, pero fueron pasando meses y nunca dieron respuesta, se inició un desacato, la niña ya cuenta con tutela integral y la EPS nunca dio respuesta”, aseguró.

Siendo así, hizo un llamado a la EPS y a la Superintendencias de Salud para que le ayuden con la entrega de estos medicamentos que hacen parte fundamental del tratamiento de la enfermedad de su niña.