La CRC hace advertencias tras la autorización a la integración Tigo-UNE y Movistar
La Comisión de Regulación de Comunicaciones reaccionó a la decisión de la SIC, que aprobó la integración entre Tigo-UNE y Movistar bajo condicionamientos.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones señaló que, según lo fijado por la Superintendencia, “las condiciones se mantuvieron hasta que la Comisión expidiera la regulación correspondiente”.
El regulador recordó que el mercado móvil mayorista “ya presentaba altos niveles de concentración”, lo que generó riesgos para OMV y operadores que dependían de Roaming Automático Nacional.
La entidad advirtió que la integración podía aumentar “la probabilidad de efectos coordinados o incrementos en los precios para los usuarios”. Sobre internet fijo, agregó que la operación podía “reducir o incluso eliminar la presión competitiva en varias ciudades”.
La CRC aseguró que avanza en tres frentes regulatorios para blindar la competencia y los derechos del usuario: remuneración mayorista, ajustes al Régimen de Protección de Usuarios y un nuevo marco para conectividad local.