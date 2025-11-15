La CRC hace advertencias tras la autorización a la integración Tigo-UNE y Movistar

Logos de Tigo y Movistar. Fotos: X de Tigo y Movistar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones señaló que, según lo fijado por la Superintendencia, “las condiciones se mantuvieron hasta que la Comisión expidiera la regulación correspondiente”.

Puede leer: WOM pidió al Gobierno frenar integración entre Tigo y Movistar

El regulador recordó que el mercado móvil mayorista “ya presentaba altos niveles de concentración”, lo que generó riesgos para OMV y operadores que dependían de Roaming Automático Nacional.

La entidad advirtió que la integración podía aumentar “la probabilidad de efectos coordinados o incrementos en los precios para los usuarios”. Sobre internet fijo, agregó que la operación podía “reducir o incluso eliminar la presión competitiva en varias ciudades”.

La CRC aseguró que avanza en tres frentes regulatorios para blindar la competencia y los derechos del usuario: remuneración mayorista, ajustes al Régimen de Protección de Usuarios y un nuevo marco para conectividad local.