“La tragedia real es el olvido”: Actriz de ‘Los Balancheros’, obra que revive lo sucedido en Armero
La actriz Luna Ayala habló en W Fin de Semana acerca de los Balancheros, que es una obra que revive la tragedia de Armero como un homenaje a sus víctimas desde la memoria histórica.
‘Los Balancheros’ : Una obra de teatro para no olvidar la tragedia de Armero
09:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Homenaje a víctimas de la tragedia de Armero. Foto: Getty Images.
Luna Ayala contó acerca de su última obra de teatro ‘Los Balancheros’, basada en la tragedia de Armero, y su proceso de creación que tiene como base una gran investigación, dramaturgia simbólico y un montaje en el que participaron varios artistas jóvenes de diferentes academias de teatro.
Sobre la investigación, Ayala explicó que la obra viene de un proceso de investigación de un historiador del Tolima que reconstruyó el antes, el durante y el después de todo lo sucedido con la avalancha en 1985.
- Lea también: “Armero representa un llamado ético a situar la protección de los DD.HH. ante desastres”: Defensoría
La obra presenta personajes simbólicos como ‘Omar’, que es una representación de todos los niños desaparecidos, al final, lo que busca la obra es humanizar toda la tragedia y evitar que sea olvidada: “Creemos que la verdadera tragedia es el olvido, muchos colombianos reconocen el suceso, pero no conocen sus pormenores, ni las voces que nunca fueron escuchadas”, afirmó.
Ayala también destacó que, incluso con el dolor implícito, la obra busca insistentemente en mostrar el deseo y la lucha constante de muchas familias de volver a ver a sus seres queridos desaparecidos allí, mostrando que lo más valioso que hay tras 40 años del suceso es la memoria y el abrazo que se le puede dar a los sobrevivientes.
- Le puede interesar: 40 años después de la tragedia de Armero, un periodista descubre historias desconocidas
La obra de teatro tiene música original, diseño de escenarios a mano y sus funciones tienen público del pueblo mencionado, fungiendo como una forma de recordar sobre varios temas que el país.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista en vivo aquí:
‘Los Balancheros’ : Una obra de teatro para no olvidar la tragedia de Armero
09:27
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles