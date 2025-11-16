Elsa y Elmar presentó su nuevo álbum ‘Palacio Deluxe’, reflexión de inspiración y salud mental

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No ha sido fácil”: La cantante Elsa y Elmar habla de crear un espacio propio en la música

La cantante Elsa y Emar pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar acerca de su nuevo álbum y la trayectoria que la cantante ha tenido en su vida musical.

La mujer confesó que su música tiene origen complicado de explicar, ya que es mezclar su intuición, su vida personal y la fuerza que “nos une, nos guía nos protege”.

Según dijo, ese sonido se llama “pop espiritual”, que es un concepto que la mujer inventó para describir canciones fáciles de escuchar pero profundamente emocionales, aun así, entrar a la industria con un proyecto tan propio no ha sido sencillo: “No es nada fácil, llevo doce años pedaleando, creando un espacio que casi no existe en Colombia”, aceptó.

En cuanto a su nuevo álbum, ‘Palacio Deluxe’, ella comentó que este nació de su etapa de luchar y confiar, pues mientras estaba en tensiones con su disquera, decidió solo intuir y componer su disco.

La cantante también habló de su salud mental, pues tuvo recientemente que ponerle pausa a sus presentaciones para recuperarse, porque “el cuerpo pidió parar”.

