El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’

La cantante Naty Botero habló en W Fin de Semana acerca de ‘dulcesito de Café’ y su creación, por ejemplo, explicó que la canción nació en uno de los “banda camps” creativos que organiza en su hotel en Palomino, donde la inspiración llegó literalmente al amanecer.

“Sentí que me bajó una energía impresionante, como un regalo de Dios. La escribí en un segundo”, contó al recordar cuando fue a mostrarle la canción a Yera, quien terminó produciéndola y cantándola con ella.

La artista aseguró que el tema mezcla bolero, salsa y ritmos caribeños, y que rescata el ritual del café como un gesto íntimo y amoroso que es un pequeño símbolo del romanticismo que, dice, “se ha ido perdiendo”.

Le puede interesar: Adriana Chamorro lidera un nuevo movimiento salsero que impulsa el papel de la mujer en la sociedad

Para Botero, este nuevo disco es también el inicio de una nueva etapa musical que la impulsó a volver a los escenarios, recuperar su música y construir un álbum renovado, “Este es el comienzo de una nueva Nati”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’ 02:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: