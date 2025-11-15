W Fin de SemanaW Fin de Semana

Programas

La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’

La cantante Naty Botero habló en W Fin de Semana su nueva canción ‘Dulcesito en el Café’, una propuesta romántica y tropical creada junto al productor samario Yera.

La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’

La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’

02:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Industria musical. Foto: Getty Images.

Miguel Ángel González

La cantante Naty Botero habló en W Fin de Semana acerca de ‘dulcesito de Café’ y su creación, por ejemplo, explicó que la canción nació en uno de los “banda camps” creativos que organiza en su hotel en Palomino, donde la inspiración llegó literalmente al amanecer.

Sentí que me bajó una energía impresionante, como un regalo de Dios. La escribí en un segundo, contó al recordar cuando fue a mostrarle la canción a Yera, quien terminó produciéndola y cantándola con ella.

La artista aseguró que el tema mezcla bolero, salsa y ritmos caribeños, y que rescata el ritual del café como un gesto íntimo y amoroso que es un pequeño símbolo del romanticismo que, dice, “se ha ido perdiendo”.

Para Botero, este nuevo disco es también el inicio de una nueva etapa musical que la impulsó a volver a los escenarios, recuperar su música y construir un álbum renovado, “Este es el comienzo de una nueva Nati”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

La cantante Naty Botero regresa al romanticismo caribeño con el disco ‘Dulcesito en el Café’

02:48

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad