“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal
La secretaria de Educación de Cali aseguró que el Distrito de Cali no tiene competencia ni obligación en el pago de la prima extralegal.
“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal
04:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images
Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre los bloqueos del Ministerio de Educación que se registran hace casi 15 días por parte de profesores de esa ciudad que exigen el pago de primas extralegales.
- Puede leer: Qué es la prima extralegal y quiénes pueden recibirla? Esto dice el Código Sustantivo de Trabajo
“Nosotros desde la Secretaría de Educación Distrital hemos hecho seguimiento a la situación y desde el 2017 hemos acatado las directrices del Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, desde la Secretaría de Educación no hay ninguna mora ni incumplimiento atribuible”, dijo.
Asimismo, explicó que las primas extralegales, que fueron creadas en el año 91 con el decreto 216, fueron declaradas nulas y su pago, con cargo al sistema general de participaciones o los recursos distritales, en este momento no tienen un soporte legal ni judicial.
De este modo, los diferentes oficios, a partir de esa resolución 8.17 que se emite el Ministerio de Educación entre el 2017 y el 2023, confirmaron que el Distrito de Cali no tiene competencia ni obligación en el pago de dichos conceptos.
- Le puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre la prima legal y la extralegal en Colombia? Así se pagan
“En este momento los reclamos sindicales tienen que ver hacia el Ministerio de Educación, quien es el único competente para definir la existencia o no de una deuda laboral, pero es importante siempre aclarar que no es una competencia la Secretaría”, detalló.