“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal

Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre los bloqueos del Ministerio de Educación que se registran hace casi 15 días por parte de profesores de esa ciudad que exigen el pago de primas extralegales.

“Nosotros desde la Secretaría de Educación Distrital hemos hecho seguimiento a la situación y desde el 2017 hemos acatado las directrices del Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, desde la Secretaría de Educación no hay ninguna mora ni incumplimiento atribuible”, dijo.

Asimismo, explicó que las primas extralegales, que fueron creadas en el año 91 con el decreto 216, fueron declaradas nulas y su pago, con cargo al sistema general de participaciones o los recursos distritales, en este momento no tienen un soporte legal ni judicial.

De este modo, los diferentes oficios, a partir de esa resolución 8.17 que se emite el Ministerio de Educación entre el 2017 y el 2023, confirmaron que el Distrito de Cali no tiene competencia ni obligación en el pago de dichos conceptos.

“En este momento los reclamos sindicales tienen que ver hacia el Ministerio de Educación, quien es el único competente para definir la existencia o no de una deuda laboral, pero es importante siempre aclarar que no es una competencia la Secretaría”, detalló.