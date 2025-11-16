W Fin de SemanaW Fin de Semana

Programas

“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal

La secretaria de Educación de Cali aseguró que el Distrito de Cali no tiene competencia ni obligación en el pago de la prima extralegal.

“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal

“No hay incumplimientos”: Sec. de Educación de Cali por exigencias de maestros por prima extralegal

04:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, habló en los micrófonos de W Fin de Semana sobre los bloqueos del Ministerio de Educación que se registran hace casi 15 días por parte de profesores de esa ciudad que exigen el pago de primas extralegales.

“Nosotros desde la Secretaría de Educación Distrital hemos hecho seguimiento a la situación y desde el 2017 hemos acatado las directrices del Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, desde la Secretaría de Educación no hay ninguna mora ni incumplimiento atribuible”, dijo.

Asimismo, explicó que las primas extralegales, que fueron creadas en el año 91 con el decreto 216, fueron declaradas nulas y su pago, con cargo al sistema general de participaciones o los recursos distritales, en este momento no tienen un soporte legal ni judicial.

De este modo, los diferentes oficios, a partir de esa resolución 8.17 que se emite el Ministerio de Educación entre el 2017 y el 2023, confirmaron que el Distrito de Cali no tiene competencia ni obligación en el pago de dichos conceptos.

“En este momento los reclamos sindicales tienen que ver hacia el Ministerio de Educación, quien es el único competente para definir la existencia o no de una deuda laboral, pero es importante siempre aclarar que no es una competencia la Secretaría”, detalló.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad