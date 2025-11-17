Regiones

Robaron al interior de la vivienda del cantante de vallenato Alfonso Stummo en Barranquilla

El episodio delincuencial tuvo lugar en el norte de la ciudad.

Robaron al interior de la vivienda del cantante de vallenato Alfonso Stummo en Barranquilla. Fotos: Getty Images y captura de pantalla.

Este domingo 16 de noviembre, se conoció el robo del que fue víctima el cantante Alfonso Stummo y su familia en el norte de Barranquilla.

El hecho se produjo cuando presuntos delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en el sector de El Tabor, y se apoderaron de varios objetos de valor.

Según la denuncia del artista, los sujetos destruyeron el sistema de grabación de seguridad y desvalijaron el closet donde guardaba joyas y otros elementos.

Los señalados criminales se habrían apoderado de dos relojes Rolex, joyería y $7 millones de pesos en efectivo.

En total, el robo habría alcanzado una suma cercana a los $100 millones de pesos.

El hecho fue dado a conocer por el cantante a través de sus redes sociales.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes.

Esto dijo el artista en sus redes sociales:

