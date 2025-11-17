Robaron al interior de la vivienda del cantante de vallenato Alfonso Stummo en Barranquilla. Fotos: Getty Images y captura de pantalla.

Este domingo 16 de noviembre, se conoció el robo del que fue víctima el cantante Alfonso Stummo y su familia en el norte de Barranquilla.

El hecho se produjo cuando presuntos delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en el sector de El Tabor, y se apoderaron de varios objetos de valor.

Según la denuncia del artista, los sujetos destruyeron el sistema de grabación de seguridad y desvalijaron el closet donde guardaba joyas y otros elementos.

Los señalados criminales se habrían apoderado de dos relojes Rolex, joyería y $7 millones de pesos en efectivo.

En total, el robo habría alcanzado una suma cercana a los $100 millones de pesos.

El hecho fue dado a conocer por el cantante a través de sus redes sociales.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes.

Esto dijo el artista en sus redes sociales: