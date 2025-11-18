Aplazan audiencia de Day Vásquez: se realizará el 27 de noviembre

El juzgado 02 Penal Municipal con Función de control de garantías de Barranquilla ordenó suspender la audiencia en la que se revisaría el principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez, la testigo estrella en el caso contra Nicolás Petro.

La decisión del despacho se generó después de que el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro presentara problemas de conectividad que le impedían asistir a la diligencia.

La audiencia se realizaría este 18 de noviembre por solicitud del mismo Carranza, quien ha manifestado supuestas inconsistencias en el cumplimiento del acuerdo entre Vásquez y la Fiscalía.

Por la situación, la diligencia se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre desde las 9:00 a.m.

Cabe mencionar que, Alait Freja, el abogado defensor de Day Vásquez había solicitado el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el proceso, para garantizar la transparencia del mismo.