Actualidad

Juez confirmó legalidad de las declaraciones de Day Vásquez contra Nicolás Petro

En medio de la audiencia, el juez Hugo Carbonó aseguró que la Fiscalía ejerció su Facultad investigativa legítimamente.

Nicolás Petro y Day Vásquez | Foto: Fiscalía

Nicolás Petro y Day Vásquez | Foto: Fiscalía

En la audiencia preparatoria de juicio de este 4 de noviembre, el juez Hugo Carbonó Ariza confirmó la legalidad de las declaraciones de Day Vasquez ante la Fiscalía General de la Nación, en el proceso por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro.

Aseguró que, los funcionarios judiciales cumplieron legítimamente su facultad investigativa en el procedimiento de recolección de las declaraciones de Vásquez en el caso.

Según Carbonó, se comprobó que la Fiscalía brindó las garantías y derechos fundamentales a la ciudadana, que también figura como la testigo estrella del proceso contra el exdiputado del Atlántico.

“La Fiscalía tiene facultad de desarrollar actividades investigativas cuando tenga conocimiento, por cualquier medio, de información útil para la indagación penal. Facultad que es este caso fue ejercida legítimamente”, dijo el juez Hugo Carbonó.

Por lo anterior, el despacho indicó que sus declaraciones serán incluidas en el juicio oral que se adelantará próximamente contra Nicolás Petro.

“El fiscal y el investigador actuaron dentro de sus competencias al recibirle esa declaración a la señora Dayssuris Del Carmen Vázquez Castro”, sentenció.

La audiencia preparatoria de juicio continuará este miércoles 5 de noviembre, desde las 8:30 de la mañana.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad