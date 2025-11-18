Fin de semana violento en Pereira enciende las alertas por la guerra entre estructuras criminales / Motortion

Los hechos de sangre, ocurridos en la capital de Risaralda durante el fin de semana, de nuevo prende las alarmas de las autoridades, pues en las últimas semanas se había reflejado una reducción en la periodicidad de estos hechos violentos.

Sin embargo, este fin de semana de nuevo los homicidios se detonaron, tres casos fueron sicariatos con arma de fuego y un cuarto hecho, fue un hombre que resultó con varias puñaladas, abandonado en un afluente.

Estos son hechos violentos, que al parecer, están asociados a disputas entre organizaciones delincuenciales por el control territorial y la comercialización de drogas sintéticas. Con estos nuevos casos, la ciudad registra 196 homicidios en lo corrido del año.

El primer hecho ocurrió en el barrio Galicia Alta, donde fue asesinado Pedro Pablo Duque Agudelo, de 38 años. El hombre fue encontrado sobre la vía con dos impactos de arma de fuego y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó a cirugía debido a la gravedad de las heridas.

Pese a los esfuerzos médicos, falleció. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría sido directo y dirigido contra la víctima.

El segundo caso se registró el sábado en el sector A, manzana 13 del Parque Industrial, donde fue asesinado Kevin Osorio Saldarriaga, de 24 años y de profesión barbero. Según el reporte preliminar, dos motociclistas habrían llegado al establecimiento comercial donde trabajaba el joven y uno de ellos ingresó al local para dispararle de manera directa. El negocio se encontraba en funcionamiento al momento de los hechos.

El tercer homicidio tuvo lugar en la noche del domingo, en un restaurante ubicado entre Samaria y Villa Verde, en la comuna El Poblado, donde fue atacado Bladimir Escorcia Borrero.

Las primeras indagaciones señalan que la víctima habría modificado su identidad mediante la obtención de una cédula colombiana, ya que su nacionalidad resultó ser otra.

Información preliminar indica además, que Escorcia estaría vinculado a una estructura dedicada a la fabricación y venta de Tucibí, con operaciones en el municipio de Dosquebradas, y que tendría una deuda con la organización delincuencial Cordillera.

El último hecho de sangre que se registró en esta parte del país durante el fin de semana, fue el de Juan Diego Osorio Murillo, de 27 años, asesinado de varias puñaladas.

Este sujeto fue encontrado el lunes en horas de la mañana en la quebrada Letras, entre la invasión La Platanera y el barrio Guayacanes en Cuba; este sujeto estaba flotando en el afluente y cuando fue llñevado a la orilla, se percataron de que tenía varias puñaladas en su cuerpo.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y responsables de los hechos, los cuales incrementan la preocupación institucional tras un periodo de reducción en la periodicidad de homicidios en la capital risaraldense.

Los ataques armados evidencian tensiones entre redes criminales que disputan rutas y puntos de expendio de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.