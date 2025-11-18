Trump anunció visas exprés para quienes tengan boletos para el Mundial 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este lunes, 17 de noviembre, un programa de visas de trámite rápido para los aficionados que cuenten con boletos para el Mundial de 2026, aunque advirtió que esto no garantiza la entrada a Estados Unidos.

Estados Unidos, Canadá y México acogerán la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del año que viene.

“Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato”, dijo Trump en la Casa Blanca junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino calificó el denominado “Pase FIFA” como un “anuncio muy importante” y explicó que los poseedores de boletos tendrán citas prioritarias para tramitar su visa.

“Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones”, señaló el mandamás del fútbol mundial.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el boleto a un partido del Mundial no equivale a una visa y no garantiza la entrada al país. Según Rubio, los solicitantes serán entrevistados en un plazo de seis a ocho semanas, pero deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

“No esperen hasta el último minuto”, advirtió.

Trump ha promovido la Copa Mundial como un evento central de su segundo mandato y de la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

Sin embargo, la política migratoria y de seguridad de la administración Trump ha generado preocupación sobre el acceso de los aficionados.

El sorteo del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington. Ese mismo día, la FIFA presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Trump.