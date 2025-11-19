Autoridades en Bogotá han recibido más de 90 alertas por presunta presencia de artefactos explosivos

Bogotá

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que desde el primero hasta el 18 de noviembre de este año, las autoridades han recibido 97 alertas por posible presencia de artefactos explosivos.

“Los habitantes de Bogotá han venido haciendo unas llamadas por elementos extraños que vienen encontrando en el entorno, en su trabajo, ya tenemos 97 alertas en lo que va del 1 de noviembre al 18 de noviembre”, confirmó el general.

En ese mismo sentido, el jefe de la Policía Metropolitana aseguró que las autoridades están tomando con la mayor seriedad estos llamados, pero invitó a la ciudadanía a priorizar la información.

“Vamos a seguir generando nuestros protocolos e invito a la comunidad a que si nos llaman por una alerta ojalá sea una alerta totalmente clara. Que de pronto en un momento determinado sí les genere que es algo fuera del normal, que es algo que no es normal en su entorno, que es un vehículo que no es normal, que son personas que no han visto antes y los invitamos a que nos denuncien, pero también deben ponderar y valorar cuando nos llamen porque la capacidad institucional la estamos desplegando con la mayor seriedad”, concluyó general.