“Estoy listo para dialogar”: Galán, por rechazo de alcaldes municipales a pico y placa los sábados

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió al rechazo de varios alcaldes municipales de la Sabana, a la propuesta de la Administración Distrital de imponer pico y placa los días sábados a los vehículos que no estén matriculados en la capital. El mandatario de Bogotá confirmó que la medida sigue en pie, pero que está dispuesto a dialogar.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Yo quiero recordar que hace unos 25 años hubo una competencia entre Bogotá y Cundinamarca precisamente buscando con descuentos a traer que la gente se matricularan en la ciudad o en el departamento. (…) Estoy dispuesto al diálogo para buscar cómo equilibramos eso y entre todos tenemos las herramientas que nos permitan proveerle servicios a Bogotá y a Cundinamarca”, dijo Galán.

Finalmente, Galán aseguró que se tienen que buscar acuerdos y que incluso Bogotá ha tenido en cuenta a Cundinamarca para múltiples proyectos de infraestructura y, por eso, hay que trabajar de manera conjunta.

“La apuesta es esa, es garanticemos la movilidad mejorando la infraestructura, mejorando la conectividad, mejorando el transporte, pero no compitiendo y haciendo eventualmente una reducción de ingresos que necesitamos entre todos. La gente con razón está desesperada en Bogotá y la región por la conectividad y por el problema de movilidad. ¿Y cómo se soluciona eso? Con obras”, agregó.