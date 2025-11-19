Capturan a presuntos responsables de masacre de tres personas en zona rural de Cali

Las capturas fueron realizadas en operativos de allanamiento en el sector de El Diamante. Foto: imagen de referencia - Getty Images / Jub Rubjob

Cali

En las últimas horas fueron capturadas tres personas vinculadas a la masacre registrada el pasado 17 de septiembre en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.

Las autoridades confirmaron que los detenidos harían parte de la estructura criminal denominada “La Cero”, señalada de simular una negociación de oro para luego robar a sus víctimas y asesinarlas.

Según la investigación, los presuntos responsables viajaban en la misma camioneta que el comerciante durante la supuesta compraventa, momento en el que habrían hurtado los lingotes de oro y posteriormente les dispararon. Dos personas murieron en el lugar y una tercera falleció en un centro médico.

“El comerciante siente desconfianza de estos tres victimarios. Le dice a su compañera sentimental, que lo acompañe, ella lo sigue de una motocicleta y presencia el homicidio, posteriormente nos da aviso. Se inician las investigaciones, logramos establecer, individualizar e identificar que se trataba de la estructura criminal La Cero”, indicó el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

Las capturas fueron realizadas en operativos de allanamiento en el sector de El Diamante, donde además fueron incautadas dos armas de fuego y recuperados 29 millones de pesos en efectivo. Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización de los implicados.