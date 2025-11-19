Actualidad

Diego Cadena no buscó al ‘narcochofer’ para entrampar a Miguel del Río: Iván Cancino

El defensor de Cadena aseguró que tiene las pruebas para demostrar las mentiras de Manuel Antonio Castañeda.

Iván Cancino, Diego Cadena y Miguel Ángel del Río. Fotos: Cortesía / (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Cristian Bayona).

Iván Cancino, Diego Cadena y Miguel Ángel del Río. Fotos: Cortesía / (Colprensa - Camila Díaz) / (Colprensa - Cristian Bayona).

El abogado Iván Cancino aseguró que Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, mintió al manifestar que su cliente, Diego Cadena, lo buscó para planear un entrampamiento contra el abogado Miguel Ángel del Río y el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

W Radio conoció en primicia el pronunciamiento del defensor de Cadena sobre la polémica generada por el supuesto entrampamiento contra el penalista Del Río y el congresista Cepeda.

Cancino lanzó una fuerte advertencia al ‘narcochofer’ en la que señaló que tiene las pruebas para demostrar sus supuestos engaños.

“Señor Manuel Castañeda, ¿está usted seguro de que fue Diego Cadena quien lo buscó a usted? ¿O usted fue quien buscó a Diego Cadena?”, inmediatamente respondió: “Porque nosotros tenemos todas las evidencias para demostrarle a la justicia cuál fue el orden y no le va a gustar a usted el resultado que podemos evidenciar (…)”, afirmó.

En desarrollo…

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad