Lo que hay detrás de denuncia en contra de abogado Del Río por supuesto montaje para atacar a Uribe

Sebastián Erazo Camargo, abogado de Ximena López, habló en W Fin de Semana, sobre la denuncia que hizo su cliente en contra de Miguel Ángel del Río, su expareja, por un supuesto montaje para atacar a Álvaro Uribe y Diego Cadena.

“Más allá del impacto político que tiene la denuncia, esto se desprende de lo que ella denunciaba por violencia intrafamiliar”, dijo.

En cuanto al material probatorio que tienen, afirmo que “lo más importante es la declaración de ella corroborado con unos documentos que hemos venido aportando a la Fiscalía respecto al episodio del Narcochofer”.

Sobre las declaraciones que entregó Miguel Ángel del Río en los micrófonos de W asegurando que el ataque de su empareja se da por una supuesta extorsión, el abogado de López afirmó que tienen mucha calma.

“Sabemos que no es cierto, me he enterado de algunas manifestaciones del señor del Río y eso entrará en el debate, pero no hay asomo de riesgo de que eso tenga prosperidad”, aseguró, detallando que “la verdad está de este lado”.

¿Cómo quería entrampar Miguel Ángel del Río a Uribe?

“Ese es un episodio, que más allá del impacto político que tiene la situación, lo que nosotros vemos, o sea, el alcance de esos hechos tienen es una trascendencia desde la perspectiva de la violencia que hemos venido denunciando”, dijo, explicando que Ximena, en esa coyuntura no estaba en los mejores términos porque él ya estaba con su nueva pareja.

Y agregó: “En esas diferencias, convocaron a una reunión muy curiosa en la que llega un señor que ya Colombia sabe el alcance que tiene el narcochofer y lo invitan a una reunión donde le lanzan una bomba de esta magnitud, Ximena está no está interesada en esto, sino en la defensa de sus intereses como mujer, como expareja de Miguel Ángel de Río, y como ella no fue la que termina denunciando los hechos, sino que se conocen por otra fuente, directamente el narcochofer, pues ella no cae en esa trampa en la que quisieron vincularla”.

Escuche la entrevista aquí:

