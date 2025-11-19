EEUU sancionó a exolímpico canadiense acusado de traficar cocaína desde Colombia y ordenar asesinatos

Imagen del FBI Ryan James Wedding. Foto: FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / FBI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / -

W Radio conoció detalles de la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que anunció sanciones contra Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense convertido en uno de los narcotraficantes más violentos del hemisferio.

Wedding, quien representó a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, hoy hace parte de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI y permanece prófugo en México.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Wedding lidera una organización que trafica toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá, usando además criptomonedas para lavar millones de dólares en ganancias.

Por otra parte, el gobierno estadounidense afirma que el exdeportista también ha ordenado decenas de asesinatos en Norteamérica y Latinoamérica, ejecutados con métodos “sofisticados y extremadamente violentos”.

La red de Wedding incluye a la colombiana Carmen Yelinet Valoyes Flórez, señalada de manejar una red de prostitución de alto nivel en México. Según el Tesoro, esta persona, habría ayudado al fugitivo en el asesinato de un testigo federal en enero de 2025 y presentó a Wedding a su actual pareja, también colombiana: Daniela Alejandra Acuña Macías.

