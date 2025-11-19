Redada contra el microtráfico en Bogotá: escondían droga en dulces y se hacían pasar por cuidadores

La Policía de Bogotá desplegó 18 diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Bosa y Suba contra dos bandas dedicadas al tráfico y comercialización de estupefacientes en la capital generando rentas criminales mensuales de 200 millones pesos.

Una de las bandas era ‘La Esperanza’ integrado por 9 hombres y 2 mujeres, dedicados al tráfico de estupefacientes en la localidad de Bosa.

Estos delincuentes, mediante menudeo, expendían diferentes tipos de estupefacientes como: bazuco y marihuana en el barrio San Martin, especialmente en las zonas de tolerancia y parques.

“Su cabecilla, alias ‘Daniel’, era el encargado de conseguir la droga y distribuirla a otros integrantes de este grupo delincuencial para su comercialización. Así mismo, alias ‘Cuñado’ coordinador logístico de esta estructura, con su pareja alias ‘La Flaca’, se encargaban de distribuir los estupefacientes a los expendedores”, informó la Policía.

Los capturados contaban con antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y homicidio. De igual manera, se les atribuye al menos tres homicidios por control del territorio cometidos en esta localidad este año.

En un segundo resultado se logró desarticular la banda delincuencial ‘Perseo’, dedicada a la distribución y tráfico de estupefacientes en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín de la localidad de Suba.

“En 11 allanamientos efectuados, lograron la captura de 12 personas, 2 de ellos de nacionalidad extranjera por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, agregó la Policía.

Estas personas vendían estupefacientes en parques y alrededores de colegios. Así mismo, empacaban la droga empaques de dulces. De acuerdo con la investigación, “estos delincuentes contaban con tres expendedores por turno y un campanero, además, utilizaban la fachada de cuidadores y lavadores de carros para evitar el control de las autoridades”.

Entre los capturados se encuentran sus cabecillas: alias ‘Benja’ y ‘La Patrona’ quienes se encargaban de dosificar y transportar los estupefacientes en un vehículo de servicio público de su propiedad, desde Ciudad Bolívar hasta Suba. Además, a este delincuente se le atribuye un doble homicidio ocurrido en el barrio La Estrella de la localidad de Suba.

Alias ‘Gasper o Santa Fe’, era la persona encargada de manejar las finanzas y entregar la droga a los coordinadores de turno. Así mismo, alias ‘El Brayan’, ‘Pecoso’ y ‘Jimmy’, serían los encargados de designar a los expendedores por cada turno. Por último, alias ‘Ñato’ y ‘La Gorda’, eran los expendedores de droga de este grupo delincuencial.

Durante estos allanamientos les fueron incautadas: 1 arma de fuego tipo revólver calibre 38, 1 pistola traumática, 220 gramos de marihuana, 22 dosis de bazuco y 11 celulares. Por otra parte, se pudo establecer que los integrantes de esta organización tenían antecedentes por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.