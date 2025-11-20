ACSN dicen que no apoyan a ningún candidato a la Gobernación del Magdalena

A través de un comunicado las Autodefensas Conquistadores de la Sierra afirman que no están apoyando a ningún candidato para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, jornada electoral que se tiene programada para este domingo 23 de noviembre.

Según lo dicho por el grupo armado, “rechazan las falsas afirmaciones difundidas a través de algunos sectores políticos con relación al apoyo a candidatos a la Gobernación del Magdalena”.

Le puede interesar:

Pacto Histórico respalda al candidato Rafael Noya para las atípicas a la Gobernación del Magdalena

Frente Amplio respalda a Margarita Guerra para las elecciones a la Gobernación del Magdalena

Asimismo, no sugieren por quién votar o comprar el electorado para apoyar a ninguno de los cuatro candidatos. “Hemos entendido que las alianzas no son con los políticos”, finalmente manifiestan que su compromiso es hacia la construcción de la paz en todas las regiones.