Aníbal Gaviria es el candidato presidencial único de “La Fuerza de las Regiones” para el 2026

El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, será el candidato único de la coalición “La Fuerza de las Regiones”, alianza que habían conformado exmandatarios locales de varias zonas del país para el 2026.

La noticia se conoció este miércoles, 19 de noviembre, luego de la renuncia de Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga) y Juan Guillermo Zuluaga (exgobernador del Meta) a sus aspiraciones presidenciales.

Se espera entonces que Aníbal Gaviria participe en la gran consulta de la derecha y centro-derecha del 8 de marzo del 2026, y sería respaldado por Cárdenas y Zuluaga.

Es de recordar que hace menos de una semana, el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, renunció a esa coalición, para tomar camino aparte. Por lo que él sería el único en no respaldar a Gaviria y, por el contrario, impulsar su propia candidatura.

Según Zuluaga y Cárdenas, renunciaron y respaldarán a Gaviria, pues en “las más recientes encuestas internas, ubican a Gaviria como el aspirante con mayor respaldo dentro del movimiento”.

Ahora, se sabe que al exgobernador del Meta, Zuluaga, le ofrecieron un cupo en la lista del Centro Democrático al Senado, por lo que ahora buscaría llegar al Congreso en las próximas elecciones legislativas.