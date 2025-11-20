Anuncian patrullajes del Ejército en zonas residenciales de Barranquilla

Tras una Mesa de Seguimiento Interinstitucional, las autoridades confirmaron la implementación de patrullajes del Ejército en zonas residenciales y comerciales de Barranquilla.

La medida hace parte de los operativos desplegados en la ciudad para el fortalecimiento de la seguridad.

Lo anterior, después de que se analizaron las estadísticas y definieron lineamientos estratégicos para reforzar la presencia institucional en las calles.

Según confirmó el Distrito, los soldados del Batallón de Policía Militar #2 ‘Ciudad de Barranquilla’, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, realizarán recorridos en zonas residenciales y comerciales, y en puntos fijos en zonas de influencia de infraestructura crítica o vital de la ciudad como el puente Pumarejo, el Gran Malecón, edificios oficiales, tomas de agua del acueducto, subestaciones de la red eléctrica, y ductos de gas.

La medida corresponde a un trabajo preventivo y operativo en articulación con la Policía.

“Este trabajo preventivo y operativo se realiza en articulación con la Policía, lo que permite que la distribución de los esfuerzos sea proporcional a las necesidades de la comunidad. Es decir, la presencia militar en ciertos lugares permite que las patrullas de Policía destinadas a esos sitios puedan desempeñar su función en otros sectores donde también son requeridas”, señaló el Distrito.