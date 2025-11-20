Comenzará proceso de selección de aspirantes al cargo de Fiscal General Militar y Policial
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 631 de 20221, ha iniciado el proceso de conformación de las listas de aspirantes para el periodo 2026-2030.
Se ha solicitado a los Comandantes de las Fuerzas Militares y al Subdirector de la Policía Nacional realizar la invitación a través delos medios institucionales, a los interesados que reunían los requisitos de Ley, postularse, atendiendo el procedimiento establecido.
- Lea también: Inauguran sede de la Justicia Penal Militar y Policial en Montería: estos serían los alcances
“Este nombramiento es fundamental para la estructura de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, órgano de investigación de la jurisdicción castrense.” Informaron.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
El proceso contempla la participación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la postulación de candidatos.