Comenzará proceso de selección de aspirantes al cargo de Fiscal General Militar y Policial

Se ha solicitado a los Comandantes de las Fuerzas Militares y al Subdirector de la Policía Nacional realizar la invitación a través delos medios institucionales, a los interesados que reunían los requisitos de Ley, postularse, atendiendo el procedimiento establecido.

“Este nombramiento es fundamental para la estructura de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, órgano de investigación de la jurisdicción castrense.” Informaron.

El proceso contempla la participación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la postulación de candidatos.