Actualidad

Comenzará proceso de selección de aspirantes al cargo de Fiscal General Militar y Policial

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 631 de 20221, ha iniciado el proceso de conformación de las listas de aspirantes para el periodo 2026-2030.

Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Soldados de las Fuerzas Militares. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Se ha solicitado a los Comandantes de las Fuerzas Militares y al Subdirector de la Policía Nacional realizar la invitación a través delos medios institucionales, a los interesados que reunían los requisitos de Ley, postularse, atendiendo el procedimiento establecido.

“Este nombramiento es fundamental para la estructura de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, órgano de investigación de la jurisdicción castrense.” Informaron.

El proceso contempla la participación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la postulación de candidatos.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad