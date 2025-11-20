El Hospital Departamental San José, en Caldas, cierra servicios a casi mil afiliados de Nueva EPS

Manizales

Con la pasada intervención del Gobierno Nacional a la Nueva EPS, la cartera del Hospital Departamental San José, en el municipio de San José (Caldas), asciende a 500 millones de pesos, lo que ha dificultado el suministro de equipos médicos y medicamentos, al igual que el pago de salarios a los profesionales de la salud, lo que conlleva al cierre de servicios.

Cristian Camilo Cifuentes Aguirre, gerente del Hospital Departamental San José, menciona que dicho cierre perjudicará a 800 afiliados. “Al estar en el segundo municipio más pequeño del departamento, las finanzas no son estables como quisiéramos, realmente el cierre no es una presión contra el EPS, sino que no tenemos flujo de caja, los proveedores no nos envían suministros y las deudas pendientes de sueldos se incrementan”.

Se cumplen 2 meses en que el hospital no recibe un giro, inicialmente necesitan $ 100.000.000 para pagar las facturas y a colaboradores para prestar el servicio sin inconvenientes. “Antier nos postularon para adquirir un giro de 9.000.000 de pesos, cuando realmente esperamos un giro de al menos $ 100 millones para saldar algunas deudas”, cuestiona el gerente del Hospital Departamental San José.

El funcionario indica que solamente atenderán a los usuarios cuando se trate de urgencias vitales, tanto a los afiliados de Nueva EPS como de cualquier entidad promotora de salud.

