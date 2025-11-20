Este sería el motivo de la “ruptura” del Partido de La U en Córdoba. Foto: Colprensa / RAÚL PALACIOS( Thot )

Montería

En medio de la extensa lista de posibles aspirantes a Congreso por el departamento de Córdoba, se siguen conformando alianzas y otros sectores se distancian. Fuentes políticas han confirmado a este medio que en el Partido de La U las rupturas han sido evidentes, luego de que se informara sobre una lista cerrada para Cámara; iniciativa que finalmente se cayó.

Tras no prosperar la mencionada iniciativa, la colectividad hoy tendría dos frentes en el departamento, uno estaría liderado por el senador John Besaile y el otro lo integrarían congresistas como Julio Elías Vidal, Ana Paola García y Saray Robayo Bechara, quien fue fórmula de Besaile en las pasadas elecciones legislativas.

Recientemente, el Partido de La U le dio la bienvenida al aspirante a Senado, Edgardo Espitia. Sin embargo, este último ha indicado que solo hasta hoy, 20 de noviembre, definiría si inscribe su candidatura por esta colectividad, teniendo en cuenta que respaldará dos proyectos políticos a Cámara de Representantes. En ese sentido, precisó que la única condición para seguir en La U es que la lista para Cámara sea cerrada.

“Por coherencia política no quiero llevar dos Cámaras por otro lado, no me parece políticamente correcto. Cambio Radical es una opción, pero quiero hablar con el equipo y tomar decisiones; aquí somos participativos”, dijo a este medio el aspirante Espitia, quien es cercano al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Espitia tendría una alianza política con José Luis ‘Joche’ Abdala y el exdiputado de Córdoba, Antonio ‘Toño’ Ortega.

Las cercanías y distancias se conocieron con una fotografía que, inicialmente, hizo pública el mismo Partido de La U en la que anunciaban lista cerrada para Cámara, pero luego fue retirada de la red social X, tras la inconformidad manifestada por los senadores John Besaile y Julio Elías Chagüi, quienes han insistido en que la lista debe ser abierta, con voto preferente, según las políticas internas de esta colectividad.