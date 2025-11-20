Familias de detenidos en Venezuela piden a la Cancillería gestiones para lograr su liberación

AME6105. CARACAS (VENEZUELA), 17/12/2024.- Una mujer sostiene una vela durante una vigilia por los "presos políticos" en la Universidad Central de Venezuela (UCV) este martes, en Caracas (Venezuela). Familias venezolanas se concentraron para iniciar una vigilia de oración por los tres "presos políticos" fallecidos bajo custodia del estado y, además, para pedir la libertad de aquellos que permanecen en la cárcel por estos motivos, la mayoría detenidos en contexto de protestas poselectorales. EFE/ Ronald Peña / Ronald Pena R ( EFE )

Tras realizar una mesa de trabajo con la Cancillería de Colombia y la Defensoría del Pueblo, los familiares de colombianos detenidos en Venezuela pidieron al Gobierno colombiano adelantar gestiones para su liberación.

Aseguran que las condiciones de los connacionales son de deterioro y que incluso, en muchos casos, han denunciado incomunicación con sus familias y hasta casos de tortura.

“Entre las preocupaciones han manifestado no tener ninguna comunicación en meses o años, deterioro del estado de salud física y mental, intimidación, y la prohibición para recibir elementos vitales de supervivencia y dignidad. Algunos casos señalan incluso el haber sido sometidos a torturas”, afirman a través de un comunicado.

Ante estas preocupaciones, pidieron al viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería adelantar gestiones con las autoridades venezolanas para entregar una guía humanitaria y garantizar la titularidad de sus derechos.

Además, las familias pidieron a la Cancillería mantener un diálogo permanente sobre las gestiones adelantadas.