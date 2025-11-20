JEP alista sentencia en el caso del coronel (r) Publio Hernán Mejía, víctimas piden celeridad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en la fase final de discusión de la sentencia en el juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, proceso en el que se investigan graves crímenes atribuidos al excomandante del Batallón La Popa, en el marco del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, confirmó que la ponencia ya está lista y se encuentra en deliberación por parte de los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento.

“Ya hay ponencia, ya la vienen discutiendo. Este caso se ha demorado mucho menos que en la justicia ordinaria, mucho menos. O sea, llevan un año. ¿Cuánto dura un juicio en la ordinaria? Como siete. (…) Nos vamos a demorar lo menos posible. Pero, para resumirle, mis colegas me dicen que este año(2025)”.

Ramelli insistió en que la complejidad probatoria del proceso, con numerosos testimonios, análisis de material probatorio y los insumos de la Sala de Reconocimiento, explica parte del tiempo que ha tomado la deliberación.

Tras las declaraciones de Ramelli, Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y representante de víctimas en el caso, señaló que la expectativa creada por la JEP debe cumplirse, especialmente después de que no se lograran los plazos iniciales del juicio adversarial.

“Esperamos que, ya que no se cumplió el plazo legal para emitir una sentencia, por lo menos se cumpla con el plazo que ha señalado el presidente de la jurisdicción. Esto es que este año, y ojalá en las primeras semanas de diciembre, podamos contar ya con una decisión definitiva”.

Escobar también cuestionó la idea de presentar el caso como un juicio que solo ha durado un año, pues explicó que la causa tiene un recorrido más extenso dentro de la JEP:

“Presentarlo así omite varias circunstancias importantes. Este caso llega a juicio después de una investigación previa que llevó a la determinación de hechos y conductas, y fue el primer caso priorizado por la jurisdicción. En total, incluyendo la etapa previa y el juicio, ya lleva poco más de siete años de trámite”.

El abogado recordó que, además, la justicia ordinaria había adelantado investigaciones y emitido condenas en contra de integrantes del aparato criminal del Batallón La Popa, lo que demuestra la magnitud y complejidad del expediente.