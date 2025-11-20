Day Vásquez presentó ampliación de denuncia contra el abogado de Nicolás Petro

La mañana de este jueves, 20 de noviembre, Day Vásquez, la testigo estrella en el caso contra Nicolás Petro, asistió a las instalaciones de la Fiscalía para ampliar una reciente denuncia que interpuso contra el abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado del Atlántico.

La denuncia, de acuerdo con la información entregada a este medio por parte del abogado Alait Freja, representante de Vásquez, se interpuso a principios del mes de noviembre.

En la ampliación, se aportaron nuevos hechos y medios de pruebas.

Dicha denuncia se interpuso por los presuntos delitos de hostigamiento e injuria y calumnia, con el componente de violencia de género.

Entre las motivaciones de la acción penal, se encuentra el perfilamiento psicológico que realizó la defensa de Nicolás Petro a la mujer para presentarlo como prueba en el juicio del exservidor público, sin contar con su consentimiento ni autorización.

Cabe mencionar que, Vásquez ya había anticipado las acciones legales contra el abogado, ante lo que calificó como forma de “desbordar” los límites formales y materiales del derecho penal.