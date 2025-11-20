MinSalud incorpora la vacuna materna contra el Virus Respiratorio Sincitial al PAI

El Gobierno anunció la inclusión de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VSR) en el Programa Ampliado de Inmunizaciones después de validar su impacto en dos regiones priorizadas.

Los resultados del piloto respaldaron la decisión, al evidenciar una caída significativa en los casos graves de VSR en los primeros meses de vida.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que la inmunización abrió un nuevo capítulo en la prevención de la mortalidad infantil y reiteró el llamado a las gestantes para acceder a los puntos de vacunación o recibir a los Equipos Básicos de Salud. El VSR siguió siendo la causa principal de hospitalización pediátrica y de neumonía en lactantes, lo que reforzó la urgencia de esta medida.

La estrategia se adoptó bajo la Ley 2406 de 2024 y se aplicará en coordinación con entidades territoriales, EPS, IPS y con apoyo técnico del INVIMA.